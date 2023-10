Kai Jones, niente trade: gli Hornets lo tagliano direttamente

In estate, una delle sue live Instagram sopra le righe, Kai Jones aveva detto di essere sicuro che gli Charlotte Hornets non l’avrebbero ceduto. Poi è stato lo stesso giocatore, un paio di giorni fa, a scrivere su X di aver chiesto alla franchigia una trade. Trade che però non è arrivata e non arriverà: come riportato da Shams Charania, Charlotte ha direttamente tagliato Jones.

La richiesta pubblica di uno scambio è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso dopo che Kai Jones era stato anche allontanato dalla squadra a tempo indeterminato. Nelle sue due stagioni in NBA, la 19° scelta assoluta al Draft 2021 aveva giocato solo 67 partite con 2.7 punti di media.

Durante la Summer League, Jones era salito agli onori della cronaca schiacciando in testa a Victor Wembanyama nella sua prima partita con gli Spurs. A parte quell’highlights però l’estate del lungo degli Hornets è stata costellata solo da grosse sparate sui social e comportamenti sopra le righe.