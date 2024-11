EA7 Milano, Thomas Heurtel potrebbe essere la point guard che manca?

L’EA7 Milano sta affrontando diversi problemi di infortuni, specialmente nel reparto lunghi, perché Josh Nebo starà fuori ancora diverse settimane e Ousmane Diop è tornato da poco. C’è però un tema strutturale che sotto sotto sanno tutti in casa EA7 Milano, ovvero che manca una point guard da top team di EuroLega e il nome di Thomas Heurtel potrebbe risolvere quel problema.

Ci teniamo a precisare che non si tratta di un rumors (per adesso). Quello che si sa è che tra poco il francese lascerà la Cina e vuole tornare a giocare in Europa. I team di EuroLega interessati a lui sono tanti, compreso il Monaco, che ha appena scoperto che Furkan Korkmaz dovrà stare fuori dal campo diverse settimane a causa di una frattura al coccige subita in allenamento.

Al momento i meneghini hanno fuori anche Leandro Bolmaro, che sappiamo essere un playmaker della squadra, tendenzialmente si giocano il posto l’argentino e Nenad Dimitrijevic. Il montenegrino, che è un ottimo attaccante, si è dimostrato non pronto fisicamente per reggere l’urto difensivo dell’EuroLega e in questo momento Nico Mannion è meglio di lui in questo fondamentale. Che però comunque non è un gigante e anche lui in difesa paga contro certe point guard di EuroLega, pur avendo avuto un ottimo impatto sulla squadra e la prestazione di Belgrado è lì a dimostrarlo.

Thomas Heurtel potrebbe non essere l’americano che arriva e ribalta la stagione dell’EA7 Milano ma è un giocatore di assoluto affidamento, che sa guidare i compagni e che siamo certi abbia ancora qualcosa da dare al basket europeo. Sicuramente non sarà quello dei tempi del Barcelona o dell’Efes però si tratterebbe di una pedina in più che potrebbe aiutare – e non poco – l’Olimpia a vincere determinate gare che finora ha perso.