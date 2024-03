Jasikevicius contro il Barcellona: “Sono stati poco seri con me e con Mirotic”

Sarunas Jasikevicius, dopo essere stato uno dei migliori giocatori europei del suo tempo, ora è un top allenatore europeo: alla sua ottava stagione da coach ha già raggiunto 4 volte le Final Four (3 con il Barcellona e 1 con lo Zalgiris) ed in questa annata ha trasformato il Fenerbahce, che ora occupa la sesta posizione in Eurolega ed ha già messo in bacheca la Coppa di Turchia, dominando la finale contro l’Efes (80-67).

L’addio di Jasikevicius al Barcellona, arrivato quest’estate, ha fatto però molto discutere per i modi inaspettati, nonostante i buoni risultati ottenuti sul campo, e Saras ne ha finalmente voluto parlare apertamente (o quasi) in una recente intervista: “Come ogni grande club, anche il Barca è una società complicata. Ho sempre detto, e l’ho detto anche un paio di mesi fa, che sono molto arrabbiato con i miei ex dirigenti, con le persone all’interno della società per come mi hanno trattato durante i miei 3 anni da allenatore lì. Ho sofferto tanto vedendo le cose da dentro e spesso non andavamo nella stessa direzione.

Il caso-Mirotic, per esempio, non è stato trattato in modo serio, ne abbiamo discusso insieme e il comportamento che hanno tenuto non è quello che dovrebbe appartenere ad una grande società come il Barcellona. È diventato quasi ovvio che me ne sarei dovuto andare, per questioni di incompatibilità a livello personale. Per quanto riguarda il progetto cestistico, non mi piacevano più le cose che stavano succedendo: volevo cose diverse da loro e penso che anche loro lo abbiano capito. Alla fine della stagione ho rifiutato la loro prima offerta di rinnovo e non hanno nemmeno provato a farmene una seconda, quindi grazie e arrivederci.

Penso che una delle cose che mi abbiano fatto più male è che le persone con cui ho lavorato ogni giorno abbiano messo delle cose a disposizione del pubblico: ci sono stati degli incontri alle mie spalle con i giornalisti per dire delle cose che non sarebbero dovute uscire. Questa gente non capisce che viviamo nello stesso mondo, vengo a sapere certe cose e se devo dire la verità mi hanno fatto molto male.

Non è stato un comportamento serio da parte loro”.

Leggi anche:

Joe Mazzulla aiuta la difesa dei Boston Celtics scendendo in campo

Stephen Curry potrebbe candidarsi a Presidente degli Stati Uniti