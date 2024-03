EA7 Milano, una vera ECATOMBE! Tantissime assenze per la gara in casa dell’ASVEL

Questa sera l’Olimpia EA7 Milano deve necessariamente vince in casa dell’LDLC ASVEL Villeurbanne se vuole sperare di partecipare almeno al play-in ma le tantissime assenze di certo non l’agevolano.

Partiamo dal fatto che su 3 point guard, 2 non ci saranno e una si è allenata per la prima volta l’altro ieri: Shabazz Napier e Diego Flaccadori out, Maodo Lô è l’unica notizia positiva dopo una pausa per le Nazionali davvero sciagurata. Di conseguenza rivedremo per molti minuti Devon Hall nel ruolo di costruttore di gioco e molto meno di guardia, compito che spetterà a Rodney McGruder e Giordano Bortolani.

Anche Stefano Tonut come Flacca si è fatto male con l’Italbasket, mentre la bruttissima notizia delle ultime ore è il forfait di Nikola Mirotic per motivi intestinali, come comunicato dall’Olimpia Milano stessa.

🇮🇹A causa di una forte gastroenterite accusata nella notte, Nikola Mirotic non sarà disponibile stasera a Villeurbanne.

🇮🇹A causa di una forte gastroenterite accusata nella notte, Nikola Mirotic non sarà disponibile stasera a Villeurbanne.

🇬🇧Nikola Mirotic won't be available tonight because of a gastroenteritis that hit him last night in Villeurbanne

In tutto questo naturalmente non ci sarà nemmeno Billy Baron, che non si sa quando tornerà e se tornerà prima della fine della stagione regolare. La sua situazione è molto complicata e lo sappiamo.

Di conseguenza le rotazioni dell’Olimpia EA7 Milano contro l’LDLC ASVEL Villeurbanne dovrebbe essere la seguente:

ESTERNI: Hall, Lô, McGruder, Bortolani

ALI: Shields, Ricci

LUNGHI: Melli, Voigtmann, Hines, Poythress

