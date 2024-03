Zelimir Obradovic: “O il Partizan o smetto!”

Zelimir Obradovic, dopo una lunghissima carriera in giro per l’Europa dove ha vinto tutto ciò che poteva vincere, dal 2021 è tornato ad allenare a casa sua, nel suo Partizan Belgrado, dove ha iniziato ad allenare nel 1991 dopo averci trascorso 8 stagioni da giocatore: alla Stark Arena è una vera e propria leggenda, dove viene amato incondizionatamente a prescindere dai risultati.

Nella serata di ieri, Zelimir Obradovic ha guidato il Partizan alla vittoria per 100-90 contro l’Efes, conquistando il 13esimo successo stagionale su 27 partite giocate in Eurolega; nel post partita, il coach serbo si è soffermato sul suo presente e futuro con i bianconeri, girandogli amore eterno: “Valeva la pena nascere per vivere momenti del genere. Non ho nessun dubbio sul mio futuro, o qui o niente. O il Partizan o smetto. Dopo la vittoria della Coppa ho ricevuto tante chiamate di congratulazioni ed i tifosi sono stati fantastici, per me questo ha un valore enorme. Quando vedo un palazzetto pieno di bambini che si divertono, mi si riempie il cuore,sono orgoglioso perché sta nascendo una nuova generazione di tifosi del Partizan. Non vado da nessuna parte, o resto qui o non lavorerò più”.

