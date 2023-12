Massimo Galli: “Howard a Tortona? Non fa al caso nostro, per Ramondino non va bene”

In questi giorni si sta parlando molto di Dwight Howard e del suo possibile approdo in Europa. A quasi 38 anni, il centro statunitense è reduce da una stagione a Taiwan con qualche problema fisico nonostante statistiche personali di alto livello. Ieri lo stesso Howard aveva scherzato sui social sulla possibilità di giocare oltreoceano, di fatto confermando le sue intenzioni. Per ora non ci sono stati rumors concreti, ma uno in particolare collegherebbe l’otto volte All Star al Derthona Basket.

Solo una suggestione, ha commentato Massimo Galli, capo dell’Area Scouting del club piemontese, in un’intervista alla pubblicazione locale Sette Giorni.

“Howard a Tortona è solo una suggestione? Assolutamente sì, non fa al caso nostro e credo che andrà in Cina. Sarebbe un giocatore totalmente sbagliato per il modo di giocare di Ramondino che predilige centri mobili e dinamici” ha dichiarato Galli senza troppi giri di parole. Insomma un rifiuto netto: Howard non vestirà la maglia di Tortona in questa stagione, ora sarà da capire quanto concretamente potrebbe esserci qualche club italiano ed europeo disposto ad investire su di lui.

Nei giorni scorsi Dwight Howard si era legato all’agenzia di Peppe Sindoni per trovare squadra in Europa. Secondo lo stesso settimanale Sette Giorni, il prescelto per sostituire Mike Daum a Tortona sarebbe Amine Noua, in arrivo dall’Hapoel Holon.