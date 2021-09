Eagles Cantù: “Non sta a noi decidere ingressi e limitazioni. Staremo fuori!”

Gli Eagles Cantù, a differenza della maggior parte delle tifoserie italiane, hanno deciso di fare un comunicato in cui dice di non avere le competenze per dire se sia giusto oppure no la limitazione al 35% e perciò sta alle regole, lasciando il proprio spazio ad altri tifosi canturini.

Naturalmente non avere gli Eagles al palazzetto è un bel problema per Cantù, l’anno scorso la loro assenza si è fatta sentire fortemente, ma la speranza loro e di tutti i tifosi canturini è di tornare a rivedere l’Acqua S.Bernardo senza limitazioni e in Serie A.

Questo il comunicato degli Eagles pubblicato sulla loro pagina Facebook ufficiale:

