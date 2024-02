Earl Cureton, 2 volte campione NBA ed ex Olimpia Milano, ci ha lasciati a 66 anni

Earl Cureton, due volte campione NBA ed ex Olimpia Milano, è morto a 66 anni domenica mattina. Cureton, che ha giocato 12 stagioni in NBA, vincendo il titolo con i Philadelphia 76ers (1983) e con gli Houston Rockets (1994), ha lavorato a una trasmissione di basket di ESPN+ NCAA sabato, il giorno prima di morire, scrive The Detroit News.

Very sad news tonight. Earl Cureton who was part of our history in the 80s has left us at 66. RIP pic.twitter.com/pbheJJSqBi — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) February 4, 2024

Le cause del decesso sono attualmente sconosciute. Tra le sue numerose stagioni NBA, Cureton ha giocato più anni a livello internazionale, uno dei quali con l’Olimpia Milano nel 1989-90 e in parte anche nel 1983 tra Sixers e Pistons.

“Cureton, nativo di Detroit, è rimasto fedele alla sua città natale per tutta la vita, dedicandosi allo sport locale fino alla sua morte. Ha rappresentato la nostra franchigia con grande passione e gli piaceva davvero lavorare per restituire e migliorare la vita dei detroitiani nella città che amava così tanto”, hanno scritto i Pistons.

“Tutti noi siamo addolorati per l’inaspettata perdita di Earl Cureton. Era un compagno di squadra straordinario, un agguerrito concorrente, un campione e un grande essere umano. Earl ha sempre avuto a cuore la comunità di Detroit e ha lavorato instancabilmente per fare la differenza per la città che amava. Ci mancherà moltissimo”, ha dichiarato Isiah Thomas, Hall of Famer ed ex compagno di squadra di Cureton.

