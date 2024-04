Ecco perché Jimmy Butler era stato visto a cavallo per le strade di Miami

Un paio di settimane fa era circolata molto una foto che ritraeva Jimmy Butler attraversare una strada di Miami in sella ad un cavallo, con tanto di cappello da cowboy. La star degli Heat non è nuova a comportamenti stravaganti e qualcuno aveva ipotizzato potesse trattarsi del suo progetto musicale, visto che Butler starebbe lavorando ad un album country.

Invece in questi giorni è stato finalmente rivelato cosa ci facesse Butler su un cavallo in una metropoli come Miami. Si trattava delle riprese per uno spot pubblicitario, in particolare uno per Essentia Hydroboost, una bevanda idratante di cui Jimmy B è testimonial. Nel video postato anche dal giocatore sui propri social, si vede Jimmy Butler arrivare a cavallo in un campetto e iniziare a sfidare i presenti ad una gara di H.O.R.S.E., celebre gioco in cui si cerca di segnare tiri particolarmente difficili (ogni volta che un giocatore segna e l’altro no, quel giocatore aggiunge una lettera, vince chi compone la parola “horse”, ossia cavallo, per primo).

Nel video Butler segna tutto i propri tiri stando sul suo cavallo. Alcuni sono volutamente assurdi, come quello in piedi sulla sella. Quando gli manca l’ultima lettera, l’avversario si esibisce in una schiacciata apparentemente impossibile da replicare con un cavallo, invece Butler spicca il volo e alla Jordan nel finale di Space Jam riesce a segnare anche quel tiro, vincendo la sfida.