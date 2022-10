Eleven, Mino Taveri commenterà l’esordio di Milano in EuroLega

La nuova stagione di EuroLega è ormai alle porte. Giovedì 6 e venerdì 7 ottobre si alzerà il sipario sull’edizione 2022-23 del più importante torneo continentale per club, che ha visto trionfare per due anni consecutivi l’Anadolu Efes di coach Ataman, che quest’anno potrà contare anche su Achille Polonara. Eleven Sports trasmetterà tutte le partite di regular season e playoff di un’edizione che si preannuncia tra le più esaltanti di sempre per l’elevato livello di competitività. L’Italia sarà rappresentata da due squadre ambiziose come l’Olimpia Milano – commentata da Mino Taveri – e la Virtus Bologna, quest’ultima tornata in EuroLega dopo 14 anni di assenza grazie alla vittoria dell’ultima EuroCup.

Il programma della 1^ giornata di Eurolega su Eleven Sports:

giovedì 6 ottobre

Ore 20:00 – Asvel Lyon-Villeurbanne – Olimpia Milano | Telecronaca di Mino Taveri



Ore 20:00 – Panathinaikos – Real Madrid | Telecronaca in lingua originale

Ore 20:05 – Maccavi Tel Aviv – Zalgiris Kaunas | Telecronaca in lingua originale

Ore 20:30 – Valencia – Baskonia | Telecronaca in lingua originale

Ore 20:30 – Bayern Monaco – Fenerbahçe | Telecronaca di Mirko Fusi

venerdì 7 ottobre



Ore 19:30 – Anadolu Efes – Stella Rossa | Telecronaca in lingua originale

Ore 20:00 – Alba Berlino – Partizan | Telecronaca in lingua originale

Ore 20:30 – Virtus Bologna – Monaco | Telecronaca di Matteo Gandini

Ore 20:30 – Barcellona – Olympiacos | Telecronaca in lingua originale

Fonte: ufficio stampa Eleven

Leggi anche: Preseason NBA, Utah batte Portland ma Fontecchio resta al palo