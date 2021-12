Enes Kanter Freedom crede che la NBA dovrebbe mettere in pausa la stagione

Negli ultimi giorni la situazione Covid-19 in NBA sta precipitando ora dopo ora. A dicembre sono più di 70 i giocatori finiti nei protocolli di salute e sicurezza, con focolai a Sacramento, Cleveland, Brooklyn e Chicago che hanno già costretto la Lega a rinviare un totale di 7 partite. Il piano di Adam Silver sarebbe quello di continuare in questo modo, nel frattempo rendendo più stringenti i protocolli, senza interrompere la stagione. Enes Kanter Freedom la pensa diversamente: il centro dei Boston Celtics ha esplicitamente scritto su Twitter che la NBA dovrebbe fermare tutto.

“Quanti giocatori devono risultare positivi perché la NBA si decida a rinviare la stagione? Rinviate la stagione NBA!” ha scritto Kanter Freedom. Con il Christmas Day che si avvicina, ovviamente la Lega cercherà di mettere quante più pezze possibili. The show must go on, al momento non sono in programma sospensioni.

How many @NBA players have to test positive for the league to postpone the season? — Enes Kanter FREEDOM (@EnesFreedom) December 19, 2021

Postpone the @NBA season! — Enes Kanter FREEDOM (@EnesFreedom) December 19, 2021