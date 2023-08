Enes Kanter Freedom è convinto che farebbe 60+30 di media in WNBA

Enes Kanter Freedom è convinto che sarebbe una forza inarrestabile in WNBA. L’ex giocatore dell’NBA, la cui carriera si è conclusa quando si è opposto al Partito Comunista cinese, ha recentemente ipotizzato di giocare nella WNBA per dimostrare perché nessun uomo dovrebbe mai competere contro le donne.

All’epoca disse che avrebbe segnato ogni volta che avrebbe toccato la palla se si fosse impegnato. Ebbene, Enes Kanter Freedom è stato interpellato durante un’apparizione su Fox News e tantissima fiducia in se stesso.

“Se mi ammettono, terrò una media di 60 punti e 30 rimbalzi”, ha detto Freedom quando Dana Perino gli ha chiesto come potrebbero andare le cose se entrasse in un campo in WNBA.

Enes Freedom says he would average 60 points in the WNBA if he changed his name to ‘Eneshia’ and wore a wig

Freedom ha anche invitato gli atleti maschi a opporsi al dominio degli uomini negli sport femminili.

Onestamente sarebbe molto bello vederlo competere in WNBA e capire se davvero può tenere quelle media ma sfortunatamente ciò non accadrà mai. Forse. Perché in America ci si può aspettare qualsiasi cosa.

