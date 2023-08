Frank The Tank al Partizan: firmato Frank Kaminsky

Il Partizan Belgrado ha chiuso il roster col botto, firmando come 12° uomo Frank Kaminsky, direttamente dalla NBA. Il lungo, esploso al college a Wisconsin, ha faticato a trovare spazio in NBA ma è comunque stato capace di andare oltre gli 11 punti di media per due stagioni, quando era agli Charlotte Hornets.

Kaminsky nella scorsa stagione ha disputato 36 partite tra Atlanta Hawks e Houston Rockets, con 2.3 punti e 0.9 rimbalzi di media. Il giocatore, che ha compiuto 30 anni ad aprile, ha scelto di tastare per la prima volta il basket europeo. Lo farà con una delle squadre più importanti di EuroLega, vista la campagna acquisti del Partizan che ha portato prima di lui Mateusz Ponitka, PJ Dozier e Ognjen Jaramaz, oltre ai rinnovi di Kevin Punter e Zach LeDay.