Esclusiva BU, Jaime Smith: “Amo Cantù ma è stato un sacrificio economico! Vorrei giocare di nuovo a Sassari”

Jaime Smith è uno dei – pochi – americani che negli anni ha lasciato un segno affettivo nel basket italiano. I suoi rapporti con Cantù e Sassari non sono banali.

Il ragazzo nativo di Birmingham nell’estate del 2020 decise di rinunciare a importanti contratti per tornare nella sua amata Cantù. Purtroppo per Jaime Smith le cose non sono andate come avrebbe sperato, perché la seconda avventura brianzola è finita con la rottura del legamento crociato anteriore e la retrocessione in Serie A2 dell’Acqua S.Bernardo.

Insieme a Jaime Smith abbiamo ripercorso le sue esperienze in Italia, il suo stato fisico e quello che il futuro gli riserva.

“Sto alla grande. La riabilitazione sta andando bene. Il recupero da una rottura di un legamento crociato anteriore non è un processo facile, quindi ci sono stati sicuramente dei momenti difficili, ma sto facendo buoni progressi e sono davvero entusiasta di poter tornare in campo”.

“Non mi ero reso conto che stavamo parlando di un crociato. Sapevo che era molto doloroso e qualcosa che non avevo mai sentito prima nella mia carriera da giocatore. E sì, era una situazione di vita o di morte per il nostro club, un club a cui tengo molto, quindi volevo almeno provare a tornare in campo per vedere se potessi aiutare la nostra squadra”.

“La prima cosa che ci tengo a dire è che non ero d’accordo con la decisione di far scendere qualsiasi squadra in A2 durante la scorsa stagione, data la situazione del Covid. C’erano troppe variabili durante la stagione che hanno influenzato l’esito delle partite”. Ma comunque, sì, ero molto deluso e non potevo immaginare che sarebbe successo al mio ritorno a Cantù. Cantù sarà sempre un posto speciale per me. È stata la città che mi ha accolto in Italia e mi ha mostrato alcuni dei momenti più belli della mia vita”.

Molte persone non si rendono conto del sacrificio finanziario e di carriera che ho fatto per tornare a Cantù. Tutti mi hanno chiesto, in tutta Europa, anche molti fan di Cantù, ‘Perché sei tornato?’ e la risposta è stata ‘perché amo Cantù’. Ho instaurato così tanti ottimi rapporti con la gente di Cantù, e i loro tifosi sono tra i migliori al mondo. Era un posto in cui mi ero ripromesso di tornare a giocare di nuovo prima che la mia carriera fosse finita. Quindi sono rimasto molto deluso da come è andata la stagione, anche se ritengo che il Covid sia stato un fattore importante”.