Esclusiva BU, Moss sull’esonero di Banchi ai tempi dell’EA7 Milano: “Era il migliore d’Europa ma poi…”

David Moss, uno degli americani che ha maggiormente segnato la Serie A del XXI secolo, si è raccontato in esclusiva a BasketUniverso. QUI per leggere l’intervista integrale. Tra le tante domande a cui ho risposto, David Moss ha parlato anche di coach Luca Banchi e dello strano esonero quando sedeva sulla panchina dell’Olimpia EA7 Milano.

Da giocatore, chi è stato l’allenatore che ha contribuito in maniera più incisiva sulla tua crescita cestistica? E perché? Magari coach Banchi, che adesso è tuo avversario a Bologna?

“Il mio coach del liceo, coach Bob Curran, è stato il primo coach che ha visto qualcosa in me, che mi ha insegnato le basi del basket. Il mio coach del college era davvero una roccia, molto severo; mi sono trovato nel posto giusto! Sono tanti altri però i coach che mi hanno aiutato a crescere. Banchi anni fa a Milano era il miglior coach d’Europa e fu licenziato, nonostante una grande stagione insieme, quindi sai, è difficile dare un giudizio. Ci sono stati molti coach di cui ho apprezzato lo stile, ogni coach è stato capace di trasmettermi qualcosa, non posso dire che ce ne è stato uno che ha definitivamente cambiato il mio modo di essere”.

Insomma, David Moss ha fatto grandissimi complimenti a coach Luca Banchi e ora entrambi hanno grande voglia di rivalsa nei confronti dell’Olimpia EA7 Milano, rispettivamente con Brescia e Bologna.