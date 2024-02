Milwaukee a valanga su Philadelphia ma Gallinari resta a SECCO

Nella seconda gara di Danilo Gallinari con i Milwaukee Bucks, la formazione del Wisconsin ha surclassato i Philadelphia 76ers per 119 a 98. L’italiano però non ha segnato nemmeno un punto nel tempo che coach Doc Rivers gli ha concesso.

Gallinari è stato in campo per 8 minuti e 42 secondi nel successo di Milwaukee in casa di Philadelphia e si è preso 2 tiri, senza però mandarne a bersaglio nemmeno uno.

L’ex Detroit e Washington ha messo in ritmo i suoi compagni perché ha comunque smazzato 3 assist, che non è affatto un dato di poco conto se si considera che stiamo parlando di un lungo che ha corso su e giù per il campo per meno di 9 minuti.

Naturalmente sarà difficile vedere il Gallo per un minutaggio tanto superiore a questo, vista la profondità di roster dei Bucks, però ci aspettiamo che possano aiutare un po’ di più offensivamente Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard e compagni nei prossimi match, così da arrivare al top per i playoff.

L’MVP della gara è stato proprio il greco che ha sfiorato la tripla doppia: 30 punti, 12 rimbalzi e 9 assist. Bene anche l’ex Portland con 24, 7 rimbalzi e anche lui 9 assist.

