ESPN continua a perdere pezzi: licenziato Zach Lowe dopo il ritiro di Woj

Il Senior Writer di NBA, Zach Lowe, è stato licenziato da ESPN, come riporta Andrew Marchand di The Athletic.

Lowe lavorava per ESPN da più di dieci anni, essendo entrato a far parte del verticale Grantland di Bill Simmons nel 2012 dopo aver scritto per Sports Illustrated.

Lowe è stato uno dei pochi scrittori di Grantland a passare a ESPN quando il verticale è stato chiuso nel 2015; un altro è stato lo scrittore di NFL, Bill Barnwell.

Oltre a scrivere per ESPN, Lowe è apparso regolarmente su “NBA Today”, il programma quotidiano della rete sulla NBA, e ha condotto il popolare podcast “Lowe Post”.

L’uscita di Lowe da ESPN segue gli scioccanti licenziamenti di Robert Griffin III e Samantha Ponder, avvenuti il mese scorso, proprio alla vigilia della stagione sportiva.

Un aspetto positivo per Lowe è che la tempistica coincide con il fatto che NBC e Amazon si stanno rifornendo di talenti NBA prima che i loro accordi sui diritti della lega inizino nel 2025 (il pacchetto di Amazon presuppone che la causa intentata da TNT contro l’NBA non abbia successo o sia risolta). Stiamo a vedere quale sarà il futuro di Zach Lowe dopo ESPN.

