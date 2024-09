Virtus Bologna, si va verso il ritorno di Jordan Mickey?

Dopo la finale di Supercoppa Italiana, Luca Banchi è stato chiaro: il roster della Virtus Bologna è incompleto, almeno finché Devontae Cacok non recupererà dall’infortunio che lo ha messo KO diversi mesi fa. Il lungo dovrebbe rientrare a novembre, nel frattempo il pacchetto lunghi della Virtus comprende Shengelia, Grazulis, Zizic, Polonara, Akele e Diouf. Un nome che si sta facendo strada nelle ultime ore è quello di Jordan Mickey, che rappresenterebbe un clamoroso ritorno dopo la separazione estiva.

Jordan Mickey ha lasciato Bologna dopo 2 anni in bianconero, ma ad oggi non ha ancora trovato sistemazione. Ecco che quindi le due parti potrebbero venirsi incontro, come scritto dal Corriere dello Sport e confermato da Sportando. L’americano nella scorsa stagione ha mantenuto 10.8 punti e 4.5 rimbalzi di media in EuroLega.

Altri nomi circolati in questi giorni sono quelli dell’ex NBA Jordan Bell e di John Egbunu. Un’accelerata probabilmente si avrà da domani, quando si riunirà il CDA della Virtus in vista dell’approvazione del bilancio di fine mese. Per sperare di avere abbastanza budget per aggiungere un nuovo elemento al roster, servirà una nuova sponsorizzazione oppure che i soci mettano mano al proprio portafogli, scrive Il Resto del Carlino.

