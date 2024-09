Top 10 stipendi di EuroLega per Eurohoops: solo 1 “italiano” in classifica

Viviamo in tempi interessanti e mentre l’EuroLeague si prepara a coinvolgere un fondo azionario nella proprietà e a introdurre il Fair Play Finanziario con la versione europea della “luxury tax”, gli stipendi diventano sempre più alti. Dopo il COVID, l’intenzione dei club sembrava essere quella di fissare i salari massimi a 2 milioni di euro netti per i giocatori di tutta Europa. Questa cifra, soprattutto quest’anno, è stata bloccata perché sempre più club sono disposti a pagare per i talenti, come si può vedere dalla top 10 degli stipendi di EuroLega stilata da Eurohoops.

Ecco perché, nonostante il titolo accattivante, il salary cap non esiste in EuroLeague. Certo, sarà più difficile per i club pagare grosse cifre ai giocatori senza fare bene i calcoli contabili, ma non c’è limite al denaro che ogni club può spendere. Dovranno solo pagare alla Lega un premio chiamato CBS, il che risolve il problema. Si potrebbe obiettare che non è una buona pratica commerciale, ma la pratica commerciale nel basket europeo viene buttata dalla finestra fin dal primo momento.

Questo non significa che i soldi spesi per gli stipendi dei giocatori non valgano la pena. Con i prezzi del mercato globale fissati dall’NBA, è logico che gli stipendi aumentino ovunque.

Qui la top 10 degli stipendi di EuroLega pubblicata da Eurohoops:

Shane Larkin $3,75M (Anadolu Efes) Sasha Vezenkov $3,7M (Olympiacos) Mike James $3M (Monaco) Kostas Sloukas $2,8M (Panathinaikos) Walter Tavares $2,7 (Real Madrid) Kevin Punter $2,6M (Barcelona) Κendrick Nunn $2,5M (Panathinaikos) Nikola Mirotic $2,5M (Armani Milan) Darius Thompson $2,3M (Anadolu Efes) Evan Fournier $2,2M (Olympiacos) Nigel Hayes-Davis $2,2M (Fenerbahce) Willy Hernangomez $2,2M (FC Barcelona) Vincent Poirier $2,2M (Anadolu Efes)

Tornik’e Shengelia è poco fuori perché guadagna $2,1M, quindi è proprio vicinissimo alla top 10.