Ettore Messina conferma che Milano sta guardando al mercato

Ettore Messina, coach dell’Olimpia Milano, ha commentato la situazione di Shavon Shields dopo la prima sconfitta stagionale in campionato contro l’Umana Reyer Venezia:

“Stiamo guardando al mercato, però la premessa è che Shields è una star di Eurolega. Difficile trovare uno come lui. Dobbiamo vedere cosa c’è disponibile e vedere come si evolverà la sua situazione. Al momento non ho una risposta. Tutte le squadre di EuroLega guardano il mercato, ma prima di fare un passo bisogna trovare un giocatore che può aiutare, almeno in qualcosa che fa Shields. Vero anche che speriamo Naz recuperi velocemente e ci possa dare una mano”.

Qui la dichiarazione integrale pic.twitter.com/7yZOPtnACL — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) October 23, 2022

Non sarà facile trovare un giocatore del livello di Shields libero sul mercato. La speranza per Messina è che ci sia qualche taglio in NBA, altrimenti non è semplice trovare uno del livello dell’ex Trento e Baskonia.

L’Olimpia giocherà venerdì sera a Barcelona per il big match del turno di EuroLega. Certo, ci sarebbe voluta arrivare in una condizione fisica diversa ma sappiamo che è così ed è normale che sia così.

Stiamo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni ma, per il momento, saranno Gigi Datome e Deshaun Thomas a dover tirare la carretta.

Leggi anche: Adam Silver è terrorizzato dal tanking per Victor Wembanyama