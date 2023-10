Ettore Messina dopo il KO contro Pesaro: “Prestazione scadente. Turnover? Errore che non ripeterò”

L’Olimpia Milano questa sera è andata KO per la seconda volta in 5 partite di campionato, contro la VL Pesaro in casa. Una sconfitta che, arrivata subito dopo quella dolorosissima in EuroLega a Berlino, apre necessariamente una mini-crisi in casa biancorossa. Siamo ancora all’inizio della stagione, ma in Serie A la squadra meneghina è settima, mentre in Europa addirittura quattordicesima con un record di 1-3.

Oggi contro Pesaro Ettore Messina ha deciso di lasciare a riposo Niccolò Melli, Johannes Voigtmann, Kyle Hines e Shavon Shields. Il risultato sono stati tanti minuti per il gruppo di italiani, soprattutto per Tonut, Flaccadori e Bortolani, ma anche il KO contro una formazione che finora aveva vinto una sola partita su 4.

“Mi scuso per questa prestazione con tifosi e società, scadente sul piano del carattere e sul piano dello spirito di sacrificio“ – ha dichiarato Messina in conferenza stampa. – “Complimenti a Pesaro per una partita precisa ed ordinata, però non puoi prendere 90 punti in casa, è innegabile. Troppi rimbalzi concessi, presi sulle nostre teste. Quando metti piede in campo devi entrare sempre con decisione, si può tirare male come oggi ma non puoi prendere schiacciate in testa come stasera”.

Messina ha fatto anche mea culpa per il turnover, promettendo che non commetterà altri errori del genere: “Ho ritenuto che oggi si potesse vincere con gli effettivi a disposizione. Scelta necessaria ma un errore di valutazione che cercherò di non ripetere in futuro. Oggi per tanti era l’occasione di giocare e farsi notare, ci sono sicuramente tanti problemi su cui dobbiamo lavorare”.

