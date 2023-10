NOTTE FONDA EA7 Milano! L’Olimpia perde in casa contro Pesaro

Olimpia EA7 Milano – Victoria Libertas Pesaro 82-90

(17-27; 28-15; 19-23; 18-25)

L’Olimpia EA7 Milano continua il suo momento negativissimo in EuroLega ma anche in LBA perché oggi è arrivata contro la VL Pesaro la seconda sconfitta in campionato, la prima al Mediolanum Forum di Assago dopo il KO a Napoli. La partita è stata equilibrata e decisa da uno strepitoso Leonardo Totè da 20 punti e dalla doppia da 13 punti e 13 rimbalzi di Quincy Ford. L’unica nota positiva di Milano di oggi è la prestazione di Ismael Kamagate da 15 punti e 7 rimbalzi.

La gara inizia con un buon break da parte dei marchigiani, che si portano subito sul 12 a 2, facendo capire immediatamente a un’Olimpia priva di Nicolò Melli, Kyle Hiness e Johannes Voigtmann e con un Kevin Pangos in campo solo 3 minuti che non hanno intenzione di fare da sparring partner al Forum. Al primo intervallo obbligatorio del match Pesaro è in vantaggio 27 a 17. Nel secondo periodo sale in cattedra Maodo Lô per i padroni di casa e riescono e rientrare a contatto, fino a chiudere il primo tempo in vantaggio, 45 a 42 per le Scarpette Rosse.

Al ritorno dagli spogliatoi ci saremmo aspettati un’Olimpia dominante, trascinata dalla freschezza e gioventù di Bortolani, Flaccadori e Caruso, ma così non è e a comandare sotto le plance sono Totè e Ford. La Carpegna Prosciutto piazza un break nel terzo quarto e al 30′ è sopra di 1, grazie alla tripla di Scott Bamforth a 4 secondi dal suono della penultima sirena obbligatoria. Gli ultimi 10 sono equilibrati però i ragazzi di Buscaglia sono una squadra vera e lo dimostrano in ogni possesso, difensivo e offensivo, e alla fine Pesaro riesce a portare a casa un’importantissima vittoria per 90 a 82 contro un’EA7 Milano in crisi nera.

Milano: Lô 14, Poythress 8, Bortolani 3, Pangos 0, Garavaglia NE, Tonut 9, Kamagate 15, Ricci 2, Flaccadori 8, Hall 2, Caruso 3, Mirotic 18. All. Ettore Messina.

Pesaro: McCallum 11, Bamforth 13, Bluiett 11, Visconti 4, Ford 13+14r, Tambone 6, Stazzonelli 0, Mazzola 10, Faike NE, Totò 20. All. Maurizio Buscaglia.

