Ettore Messina ha commentato la sospensione di Moraschini per doping

In seguito all’esaltante vittoria all’ultimo secondo contro l’ASVEL di ieri sera, Ettore Messina ha commentato in conferenza stampa anche la notizia della giornata, vale a dire la sospensione di Riccardo Moraschini, risultato positivo all’anti-doping.

La decisione del Tribunale Anti-Doping è stata per ora in via cautelare, nei prossimi giorni verranno svolti degli esami più approfonditi. A seconda dei risultati, ci sarà una squalifica più o meno lunga per il giocatore dell’Olimpia Milano, la quale potrebbe essere costretta a tornare sul mercato. Messina per ora non ha fatto drammi: “Sicuramente non è uno che ha bisogno di doparsi, è già abbastanza grosso. Se le controanalisi dovessero confermare la positività, cercheremo di capire con lui le cause”. Moraschini è risultato positivo ad uno steroide anabolizzante.

Ettore Messina su @morasca9 : “Sicuramente non é uno che ha bisogno di dotarsi, é già abbastanza grosso. Se le controanalisi dovessero confermare la positività cercheremo di capire con lui le cause” — 𝔸𝕝𝕖𝕤𝕤𝕒𝕟𝕕𝕣𝕠 𝕄𝕒𝕘𝕘𝕚 (@AlessandroMagg4) October 21, 2021