Ettore Messina parla di Kevin Punter, che reagisce malamente su Twitter

Kevin Punter è stato, insieme a Zach LeDay, la più grande partenza dall’Olimpia Milano di quest’estate. L’americano è stato protagonista di una lunga trattativa coi biancorossi per il rinnovo, ma alla fine ha accettato una ricchissima offerta del Partizan Belgrado di Obradovic. Poco fa Sky Sport ha trasmesso un’intervista a Ettore Messina, fatta in occasione del Media Day di ieri.

Il tecnico e presidente di Milano ha parlato tra le altre cose anche dell’addio di Punter e della trattativa. “Abbiamo dovuto sostituire Punter a cui avevamo fatto un’offerta molto importante, ma ha preferito accettarne un’altra molto importante… Pazza, direi, da parte del Partizan” ha detto Messina.

Ovviamente le dichiarazioni di Ettore Messina sono arrivate anche a Punter. L’americano, dopo averle lette, ha reagito malamente su Twitter. “CAP CAP CAP” ha scritto Punter (“cap” è uno slang per dire “bugia”), che poi ha ribadito anche: “Di solio non parlo ma mamma mia! Voglio essere superiore”.

I usually don’t talk but boyyyyyyy lol. Imma take the high road..

— Kevin Punter Jr (@KPJunior_) August 24, 2021