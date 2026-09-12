Non c’è pace per Vlatko Cancar: nuovo grave infortunio e lungo stop

Un anno fa Vlatko Cancar era tornato in Europa firmando con l’Olimpia Milano, uno dei rinforzi più importanti per la squadra allora di Ettore Messina. Il lungo sloveno ha poi di fatto giocato solo 2 partite in biancorosso, entrambe in EuroLega, prima di subire una ricaduta al problema al ginocchio che alla fine lo ha costretto a saltare il resto della stagione.

In estate Cancar aveva tentato un nuovo rilancio, firmando con il San Pablo Burgos in Spagna, ma nelle scorse ore per il giocatore è arrivata una nuova doccia fredda: rottura del menisco sinistro in allenamento, sarà necessaria una nuova operazione e lo stop sarà lungo. Lo sloveno non inizierà la stagione con Burgos e probabilmente dovranno passare parecchi mesi prima di rivederlo in campo.

Un altro pesante stop per Vlatko Cancar che, a 29 anni, ha già collezionato una lunghissima serie di infortuni gravi: quando era in NBA a Denver, aveva giocato solo 41 partite nella stagione 2020-21, poi 16 in quella successiva, 60 nel 2022-23, saltata tutta la 2023-24 e infine aggiunto altri 13 gettoni nel 2024-25.