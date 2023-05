Ettore Messina svela il suo più grande rimpianto

Il coach dell’Olimpia Milano, Ettore Messina, ha parlato a Il Corriere dello Sport in vista dell’inizio dei playoff.

Il tecnico e presidente biancorosso ha tracciato un bilancio dell’annata finora.

Il primo posto a fine regular season è una bella soddisfazione, il fattore campo fa comodo. Abbiamo dovuto cambiare spesso assetto, i ragazzi hanno sempre avuto tanta voglia anche di fronte a insuccessi personali perché qualcuno ha giocato meno o meno bene di quanto si aspettava. Finora è stata un’annata complicata, ho grande rispetto dei miei giocatori per questa continua volontà di rigenerarsi. Prima eravamo pochi, adesso c’è sovrabbondanza e qualcosa sa già che non giocherà. Non possono farci nulla ma apprezzo tanto la disponibilità.

Poi Messina ha spiegato alcuni dei concetti chiave che lo guidano.

Cerco sempre di comunicare in modo diretto e onesto, a chi non gioca spiego chiaramente il motivo. Forse dovrei guardare di più il bicchiere mezzo pieno ma il mio carattere è così. Cerco di garantire sempre l’onestà brutale che mi ha trasmesso Popovich, non voglio scimmiottare un grande che è inimitabile ma ho fatto mio un insegnamento fondamentale. Non mi sento in dovere di vincere lo scudetto ma vorrei finire bene la stagione, ci sono anche anche tante altre squadre che lo meritano. Ho apprezzato molto le parole di Antetokounmpo, bisogna avere la capacità di dire dove ci sono stati errori, a livello personale e individuale: un’autocritica così forte è fondamentale per crescere e migliorare.