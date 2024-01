Trinchieri si presenta allo Zalgiris Kaunas: “10° posto? Non è su Marte. È su Saturno…”

Andrea Trinchieri è tornato in EuroLega firmando un contratto con lo Zalgiris Kaunas, in sostituzione dell’esonerato Kazys Maksvytis.

In una conferenza stampa con il direttore generale dello Zalgiris, Paulius Jankunas, lo specialista italiano ha parlato dei suoi obiettivi con il club:

“Sono qui con un obiettivo: aiutare questa squadra a giocare meglio”, ha dichiarato. “Sono molto motivato perché sono l’allenatore di una squadra in un paese dove il basket è una religione. Il 10° posto non è su Marte. È su Saturno. Il mio lavoro è supportare e aiutare i miei giocatori. Giocheremo 17 campionati in ogni partita. Ci comporteremo come un sottomarino; speriamo di colpire qualcosa”.

Per chi non fosse esperto di astrologia, Marte è più vicino di Saturno, questo vi fa capire meglio qual è il pensiero dell’ex Bayern Monaco.

La sfida per Trinchieri allo Zalgiris Kaunas non è affatto semplice ma sa di poter allenare un club in uno Stato dove si vive di pallacanestro, quindi è più facile far rendere al massimo i giocatori.

Siamo certi che, con il dovuto tempo, Andrea Trinchieri riuscirà a migliorare le prestazioni dello Zalgiris Kaunas e forse sarà anche in grado di permettere loro di chiedere tra le prime 10 posizioni della competizione, giocandosi il tutto per tutto nel play-in dopo la normale regular season.

Leggi anche: Fontecchio sei uno SPETTACOLO! Season high pareggiato e vittoria di Utah con Dallas