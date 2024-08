Team USA a valanga sul Brasile: ora c’è la Serbia in semifinale

Brasile – Team USA 87-122

(21-33; 15-30; 35-31; 16-28)

Team USA ha avuto agilmente la meglio del Brasile nel corso del Quarto di Finale delle Olimpiadi di Parigi 2024, nonostante un Bruno Caboclo dominante da 30 punti in 34 minuti.

La gara è durata poco più di un quarto perché all’intervallo lungo gli americani erano già in vantaggio di 27 punti, 36 a 63. Dopo un piccolo rilassamento nel terzo quarto, nell’ultimo periodo hanno dilagato e superato quota 120, 122 a 87 tra Team USA e Brasile per la precisione. Ora in semifinale dovranno battere di nuovo la Serbia di Nikola Jokic e Bogdan Bogdanovic.

Brasile: Yago 8, Felicio 0, Louzada 0, Benite 3, Huertas 9, Gui Santos 7, Meindl 7, Neto 0, De Paula 15, Cardoso 0, Caboclo 30, Dias 6. All. Aza Petrovic.

Team USA: Curry 7, Edwards 17, LeBron 12, Durant 11, White 5, Haliburton 2, Tatum 5, Embiid 14, Holiday 9, Adebayo 9, Davis 13, Booker 18. All. Steve Kerr.

