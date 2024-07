Evan Mobley firma un LUCROSO prolungamento con Cleveland

I Cleveland Cavaliers hanno alcuni dei giovani talenti più brillanti dell’NBA e l’ala Evan Mobley, al quarto anno di carriera, non fa eccezione. La crescita di Mobley con i Cavs è stata premiata da una lucrosa estensione contrattuale.

Mobley e i Cavs si sono accordati per un’estensione del contratto da rookie di cinque anni e 224 milioni di dollari al massimo, che potrebbe arrivare a valere fino a 269 milioni, come riporta Adrian Wojnarowski di ESPN

Questa mossa consente a Mobley di continuare a far parte a lungo termine del nucleo di Cleveland. Dopo essere entrato nella lega come difensore versatile e di alto livello con un potenziale di realizzazione, Mobley ha visto una crescita enorme.

Cleveland Cavaliers F/C Evan Mobley has agreed on a five-year, $224 million maximum rookie contract extension that could become worth as much as $269 million, Joe Smith and Thad Foucher of @wassbasketball tell ESPN. pic.twitter.com/sHu5KSb8aM

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 21, 2024