Djordje Djokovic, fratello di Novak, non è più il CEO del Dubai Basketball

Djordje Djokovic ha deciso di portare il Basketball Club Dubai sulla scena europea attraverso la partecipazione alla Lega Adriatica.

Gli investitori del Medio Oriente hanno optato per persone provenienti da quest’area, sia per il lato commerciale del progetto che per la parte cestistica della storia. Tuttavia, uno dei pilastri del progetto Dubai Basketball, Djordje Djokovic, non farà più parte della struttura del club, come riporta Telesport.

Djokovic, 29 anni e fratello minore di uno dei migliori tennisti di sempre, Novak Djokovic, aveva assunto la carica di vicepresidente e amministratore delegato. I motivi della sua decisione sono sconosciuti, ma la partenza di Djokovic non dovrebbe sconvolgere le ambizioni e i piani del club per il prossimo periodo.

La new entry è Salem bin Dasmal, un tempo talentuoso tennista e partecipante alla Coppa Davis come membro della nazionale degli Emirati Arabi Uniti, oggi noto uomo d’affari che ora sarà attivato nel ruolo di direttore del club di basket.

Dubai ha nominato Jurica Golemac come capo allenatore e finora sono stati aggiunti al roster Nemanja Dangubic, Leon Radosevic, Ahmed Duverioglu e Nate Mason.

