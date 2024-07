Paul Pierce e i soliti commenti IGNORANTI: questa volta contro il Sud Sudan

Team USA ha evitato per poco un imbarazzo storico, continuando la preparazione ai Giochi Olimpici contro il Sudan del Sud sabato. A un certo punto il Sudan del Sud ha accumulato un vantaggio di 15 punti, ma gli Stati Uniti hanno reagito e hanno ottenuto una vittoria per 101 a 100 con un canestro a pochi secondi dalla fine di LeBron James.

Pochi si aspettavano molto dal Sud Sudan prima del fischio d’inizio, compresa l’ex stella dell’NBA, Paul Pierce. Il dieci volte All-Star dell’NBA è apparso come opinionista nello show Undisputed di FS1 e ha respinto le loro speranze di fare uno shock contro gli Stati Uniti.

“Cavolo, probabilmente non hanno nessuno sopra il metro e ottanta”, ha scherzato Paul Pierce sul Sud Sudan, dimenticando il fatto che il giocatore più alto della NBA (Manute Bol) è sudanese. “Ora c’è il Sudan del Sud, avrebbero dovuto mettere la Lituania”.

A un certo punto Pierce ha chiesto al co-protagonista Skip Bayless se pensava che il Sud Sudan avrebbe avuto uno svantaggio minore di 35 punti dagli Stati Uniti al fischio finale. Lui ha risposto: “Onestamente, non penso che saranno a meno di 35 punti a metà”.

A very condescending take here from Paul Pierce on South Sudan 🇸🇸 who face the USA tonight in a friendly game.

He doesn’t think there is a player who’s 6ft3in! Meanwhile, the tallest ever player in the NBA – Manute Bol was from South Sudan at 7ft7in! 🤦🏾‍♀️pic.twitter.com/HI8bZhjZ5s

— Usher Komugisha (@UsherKomugisha) July 20, 2024