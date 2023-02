F8, Brescia fa il colpaccio: elimina Milano e vola in semifinale

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 72 – 75 GERMANI BRESCIA

(19-20 / 10-25 / 26-11 / 17-19)

È di Aleksa Nikolic il primo canestro di queste Final Eight 2023, seguito dal layup di Gabriel, con Brescia che prova subito a spingere sull’acceleratore. Milano non si lascia intimidire e ristabilisce la parità con la tripla di Melli e i canestri di Napier. Ancora Gabriel riporta avanti la Germani, ma le triple di Luwawu Cabarrot e Baron regalano il primo vantaggio alla truppa di Messina dopo 8 minuti sul 15-13. Petrucelli si iscrive alla partita portando via il pallone a Baron e volando in contropiede, dall’altra parte i liberi di Davies chiudono i primi 10 minuti sul 19-20 per Brescia.

Secondo quarto che parte nel peggiori dei modi per l’Olimpia: due palle perse e cinque punti subiti in poco più di un minuto. Non migliora la situazione dopo il timeout chiesto da Messina, con i suoi che buttano via la palla e continuano a subire il ritmo e la fisicità della Germani che, con Massinburg, va sul +11. Blackout completo dell’Olimpia che in attacco non segna per quattro minuti, mentre Della Valle, Petrucelli e Nikolic fanno quello che vogliono. Dopo venti minuti gli uomini di Alessandro Magro sono meritatamente in controllo sul 29-45.

In avvio di terzo quarto Milano prova a cambiare faccia in difesa, ora è Brescia che fa fatica a segnare. Spinta da una buona difesa Milano inizia a giocare anche in attacco e con la tripla di Datome prima e la penetrazione di Napier ritorna a due possessi di distanza. Melli stoppa Petrucelli, in transizione Datome segna da tre punti e il parziale dell’Olimpia Milano è 17-0. Il gioco da tre punti di Christian Burns interrompe il lungo digiuno biancoblù, ma l’inerzia della partita ora è nelle mani dei milanesi che chiudono il terzo quarto sotto di un punto, 55-56.

Gli uomini di Messina ritornano a condurre con un parziale di 6-0 nei primi minuti dell’ultimo periodo, Brescia prova a stare aggrappata alla partita con il gioco da tre punti di Massinburg. Parte centrale di quarto dove la palla inizia a pesare, le due squadre che faticano a segnare e la stanchezza inizia a sentirsi. A togliere le ragnatele dal canestro ci pensa Petrucelli che fa 61 pari. Regna l’equilibrio negli ultimi minuti. Si entra negli ultimi 60″ sul +2 Brescia. Luwawu-Cabarrot sbaglia da tre punti, Della Valle lucra un fallo e fa +4. Ottima rimessa milanese con Baron che ne fa due facili, Odiase segna dall’altra parte, con 11″ Napier in lunetta fa 2/2. Massinburg è preciso dalla lunetta, ma Baron tiene accesa la speranza con la tripla del -1 a 3″ dalla fine. Ancora Massinburg dalla lunetta segna, a Baron non riesce il miracolo e la Germani Brescia è la prima semifinalista, battuta Milano 72-75.

TABELLINI

Milano: Davies 2; Luwawu-Cabarrot 13; Tonut 2; Melli 4; Baron 18; Napier 13; Ricci 2; Biligha ne; Hall 3; Alviti ne; Hines 5; Datome 10. All Ettore Messina

Brescia: Gabriel 13; Massinburg 16; Nikolic 7; Della Valle 10; Petrucelli 11; Taylor ne; Odiase 6; Burns 10; Laquintana ne; Cournooh 2; Moss 0; Akele 0. All. Alessandro Magro

Qui le statistiche complete