F8, Brescia fa l’impresa e batte la Virtus: la Coppa Italia è della Germani

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 76 – 84 GERMANI BRESCIA

(16-17 / 14-23 / 21-21 / 25-23)

Brescia prova ad aggredire subito la partita con Odiase e Gabriel, ma la risposta della Virtus non si fa attendere e passa dalle mani del duo Teodosic-Shengelia (8-9 dopo 5′). Si iscrivono alla partita anche Della Valle, seguito dal viaggio in lunetta di Cournooh che permette a Brescia di allungare sul 9-13. Pajola sbaglia tutto in attacco e in difesa permettendo a Della Valle di depositarne altri due, mandando su tutte le furie Scariolo che ferma la partita. Un Belinelli molto freddo in avvio non riesce a dare la scossa offensiva ai suoi che muovono il punteggio quasi solo dalla lunetta. Dopo 10 minuti Brescia è avanti 17-16.

Apertura di quarto con tanti errori da entrambe le parti, con le due squadre che segnano solo 5 punti in totale (Akele 2 e Belinelli 3). Si è acceso Belinelli: cinque in fila più un assist per il #3 della Virtus che ora conduce 24-22 al 15′. Parziale Leonessa con il solito Amedeo Della Valle, Burns e Petrucelli che fanno +10. Bologna fatica in attacco, merito anche di un’ottima difesa di tutta la squadra di coach Magro che costringe sempre ai giocatori virtussini di prendere brutti tiri. Squadre negli spogliatoio sul punteggio di 30-40 per la Germani.

Continua lo spettacolo biancoblù all’inizio del secondo tempo: tripla di Della Valle, due di Moss ed è +15. Bologna si sblocca dal campo dopo oltre tre minuti con i due punti di Hackett, ma dall’altra parte Cournooh rimette subito le cose a posto. Teodosic prova a dare una scossa, ma è ancora Cournooh da tre punti a negare un possibile rientro alla Virtus. Gioco da 4 di Petrucelli su Belinelli che fa impazzire il Pala Alpitour sponda bresciana, ma la Virtus non si scompone e con Shengelia e Mickey non vuole mollare la partita. Odiase e Mickey volano sopra il ferro, Hackett segna da tre punti e Bologna torna a -12. Nervi tesi tra Shengelia e Petrucelli che ricevono un tecnico. Terzo quarto che termina sul 51-61 Brescia.

Massinburg e Belinelli segnano da tre punti, con Bologna che ricorre anche alla zona per rallentare l’attacco avversario. Parziale Virtus con Shengelia e Belinelli che riducono lo scarto a soli quattro punti. Momento più difficile della partita di Brescia che segna solo a cronometro fermo, mentre dall’altra parte prima un funambolico Belinelli segna ancora da tre punti e poi il gioco da tre punti di Shengelia fa -2 a 5′ dalla fine. Della Valle e Massinburg da una parte, Belinelli e Shengelia dall’altra sono gli unici a segnare e si entra negli ultimi 120″ sul 71-76. In un minuto segnano solo Mickey e Petrucelli dai liberi, Massinburg ne inventa due, Belinelli sbaglia e sui liberi di Cournooh comincia la festa della Leonessa. Brescia fa l’impresa e batte 76-84 la Virtus Bologna e vince le Final Eight 2023.

TABELLINI

Bologna: Mannion ne; Belinelli 24; Pajola 0; Jaiteh 2; Shengelia 12; Hackett 10; Mickey 11; Camara ne; Weems 4; Ojeleye 4; Teodosic 7; Abass 2. All. Sergio Scariolo

Brescia: Gabriel 9; Massinburg 9; Nikolic 1; Della Valle 26; Petrucelli 13; Taylor ne; Odiase 5; Burns 9; Laquintana ne; Cournooh 6; Moss 2; Akele 2. All. Alessandro Magro

