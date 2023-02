Ora è sicuro: Kevin Love firmerà con i Miami Heat

Kevin Love porterà i propri talenti a South Beach. Dopo i rumors dei giorni scorsi, visto il buyout con Cleveland, ora anche il diretto interessato ha confermato che firmerà con i Miami Heat fino al termine della stagione. Love, 34 anni, era nell’ultimo anno di contratto con i Cavaliers e stava mantenendo fin qui 8.5 punti e 6.8 rimbalzi di media.

I Cavs ieri hanno inoltre annunciato che sicuramente la maglia #0 di Love verrà ritirata in futuro. Il veterano è rimasto a Cleveland dal 2014 ad oggi, vincendo lo storico titolo del 2016 al fianco di LeBron James e Kyrie Irving. Dopo i loro addii, era stato l’unico a rimanere in Ohio in una squadra con poche ambizioni. Nonostante alti e bassi anche in termini di atteggiamento negli anni scorsi, alla fine Love ha accompagnato i Cavs in tutto il percorso di rebuilding andando sempre in doppia cifra di media, tranne quest’anno.