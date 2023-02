F8, Pesaro soffre ma alla fine la spunta contro una mai doma Varese

CARPEGNA PROSCIUTTO VL PESARO 84 – 80 OPENJOBMETIS VARESE

(29-12 / 15-23 / 23-29 / 17-16)

Parte forte Pesaro che fa subito 7-0 con Gudmusson, Delfino e Charalampopoulos, Varese risponde subito però con Brown e Johnson dalla lunga distanza. Sale in cattedra Charalampopoulos per la VL che sfrutta al meglio i mismatch contro le ali avversarie più leggere facendo sentire la sua presenza vicino a canestro. Varese si arena, Pesaro continua a macinare e dopo 6′ è 16-8 per la squadra di Repesa. Troppa foga nell’attacco dell’Openjobmetis con qualche palla persa evitabile che Delfino e compagni fanno pagare a caro prezzo: 29-12 dopo 10 minuti.

Pesaro e Varese sono due squadre alle quali piace correre e si vede in apertura di secondo quarto, con il ritmo che si alza e la coppia Owens-Ferrero da una parte e Charalampopoulos-Delfino dall’altra guidano gli attacchi. Brown e Ross riportano Varese sotto di 7, mentre c’è la prima grana per coach Repesa: già tre falli per Charalampopoulos, il migliore dei suoi fin qui. Sale l’intensità della squadra di Brase, con capitan Ferrero a suonare la carica riportando i suoi a meno di un possesso di distanza. Dopo tre minuti senza segnare Pesaro ne fa 7 in fila: 5 di Gudmunsson e i liberi di Tambone. Il primo tempo si chiude 44-35 per la VL.

Meglio Varese in avvio di secondo tempo, con Pesaro che si ritrova in bonus dopo appena un minuto. Da una parte Colbey Ross e Markel Brown indicano la via, dall’altra ci sono 3 palle perse consecutive che non fanno altro che peggiorare la situazione. Dopo l’ennesimo pallone buttato alle ortiche da Pesaro, con Johnson che fa 55 pari, coach Repesa ferma la partita. Cheatham e Visconti riportano avanti la VL, ma Ross ora è ufficialmente in partita e segna la seconda tripla di serata. Alla fine del terzo quarto è 67-64.

Pronti, via e Markel Brown fa 67 pari sfruttando un ingenuo fallo di Tambone. Due falli tecnici in rapida successione, a Johnson e Totè, spezzettano ancora di più una partita già con molte interruzioni (45 falli dopo 35′). Si entra negli ultimi tre minuti in parità a quota 77 con 5 in fila di capitan Ferrero che aizza il popolo varesino. Totè è l’unico a segnare dal campo in un minuto e mezzo, dove Pesaro prende un piccolo vantaggio di 3 punti grazie ai liberi. Con l’1/2 di Gudmunsson dalla lunetta Pesaro è a +4 a 10 secondi dalla fine, ma Colbey Ross pesta la riga laterale sulla rimessa e perde la palla decisiva. Vince Pesaro 84-80, gli uomini di Repesa affronteranno Brescia in semifinale.

TABELLINI

Pesaro: Kravic 6; Abdur-Rahkman 13; Visconti 2; Moretti ne; Tambone 11; Stazzonelli ne; Gudmunsson 13; Charalampopoulos 20; Totè 0; Cheatham 7; Delfino 12. All. Jasmin Repesa

Varese: Ross 17; Woldetensae 3; De Nicolao 0; Reyes 2; Librizzi ne; Virginio ne; Ferrero 13; Brown 14; Caruso 2; Owens 11; Johnson 18. All. Matt Brase

