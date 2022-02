F8: Sassari regge solo un tempo, Milano è la prima semifinalista

Gli uomini di Messina indirizzano la partita sin dalle prime battute, segnando 18 punti senza errori al tiro in meno di 4 minuti. La timida reazione sassarese arriva dal duo Robinson-Treier che si spartiscono equamente i primi 12 punti degli isolani. La zona di coach Piero Bucchi riesce a frenare l’attacco meneghino solo in parte, giusto il tempo di far accendere Malcolm Delaney che ne segna 11 in meno di dieci minuti riportando l’Olimpia sul +13 a cinque minuti dalla fine del primo tempo. I canestri di Mekowulu e Kruslin riportano Sassari a meno di due possessi di distanza e dopo venti minuti è 42-37 Milano. Alla ripresa delle operazioni Milano è perfetta in difesa e con le triple di Delaney, Daniels e Alviti chiude il terzo quarto con un parziale di 23-11 che segna anzitempo la fine della partita. L’Olimpia amministra serenamente il vantaggio nell’ultima frazione, con Messina che ruota tutti gli uomini a disposizione. Il match di apertura delle Final Eight 2022 finisce 88-68, Milano è dunque la prima semifinalista.

Malcolm Delaney è l’indiscusso MVP della gara con 24 punti (50% da due, 67% da tre), 5 rimbalzi per 30 di valutazione. Il nativo di Baltimora ha dato il via alla fuga delle scarpette rosse nel primo tempo con canestri di puro talento da dietro l’arco. A lui si sono aggiunti Troy Daniels, con 4/6 da tre punti, e un Davide Alviti più che positivo su entrambi i lati del campo. Dall’altra parte Gerald Robinson e Kaspar Treier, che avevano tenuto a galla la Dinamo nei primi venti minuti, sono stati annullati nella seconda frazione. Sopra la sufficienza il solo Christian Mekowulu che, dopo un inizio non semplice, è stato il più continuo degli uomini di Piero Bucchi (12 punti e 5 rimbalzi). Il top scorer di Sassari è David Logan autore di 19 punti, di cui però 12 nell’ultimo quarto, in pieno garbage time.

QUI i tabellini completi della partita.