Final Eight di Coppa Italia, capienza al 60% per semifinali e finale

Le Final Eight sono iniziate oggi pomeriggio, con il primo quarto di finale tra Olimpia Milano e Dinamo Sassari ancora in corso mentre scriviamo. La capienza del palazzetto, la Adriatic Arena di Pesaro, è stata indicata, come ormai da quasi due mesi a questa parte, al 35% a causa della pandemia. Le cose cambieranno però in corsa, come annunciato da Valentina Vezzali, sottosegretario allo sport, durante la presentazione di un libro in Senato.

“In questi giorni mi sono interfacciata con il ministro Speranza e abbiamo un decreto che è in conversione, sul quale verrà posta la fiducia e che prevede sin da subito il ripristino della capienza precedente al decreto del 24 dicembre. Quindi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, quindi credo entro venerdì, torneremo al 75% della capienza all’aperto e al 60% al chiuso. Appena verrà pubblicato il decreto entrerà subito un vigore, quindi probabilmente già da sabato e domenica per semifinali e finali della Coppa Italia di basket potremmo avere la capienza del 60%” ha dichiarato Vezzali, parole raccolte da SportFace.

Per quanto la notizia in sé sia positiva, le tempistiche sono ovviamente da rivedere visto che le Final Eight di Coppa Italia dovevano, fino a oggi, prevedere una capienza di poco più della metà.