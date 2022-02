F8: Tortona lotta ma non basta, la Coppa Italia va all’Olimpia Milano

Entrambe le squadre partono forte, rispondendosi colpo su colpo, con Milano che riesce a portarsi sopra di tre lunghezze grazie alle triple di Daniels. L’Olimpia prova l’allungo con Hall, Delaney e Melli, mentre Tortona muove il tabellino solo grazie a una tripla di Macura (19-11). Di nuovo il duo Melli-Hall crea problemi alla difesa di Tortona, che in attacco è in rottura prolungata. A fine primo quarto Olimpia Milano avanti 25-13.

In apertura di secondo quarto le due squadre alzano la pressione difensiva e le percentuali ne risentono, ma Milano riesce comunque a mantenere invariati i 12 punti di margine. Di voglia Tortna dimezza lo svantaggio grazie a Macura, approfittando degli errori difensivi di Ricci e Alviti. I liberi di Delaney e Bentil regalano di nuovo la doppia cifra di vantaggio all’Olimpia, ma Mascolo non ci sta e con quattro punti in fila fissa il punteggio sul 41-33 dopo venti minuti.

Tortona piazza un parziale di 5-0 in avvio di secondo tempo con Filloy e Mascolo, tornando a un possesso pieno di distanza dopo un minuto. Hall prova a risolvere i tanti problemi che, in questo momento, Milano ha su entrambi i lati del campo, rispondendo con cinque punti in fila. Hines e i liberi di Melli danno tranquillità a Messina che, dato questo terzo quarto, è letteralmente infuriato con i suoi. Il terzo quarto si chiude sul 53-47 per l’Armani Exchange.

Due brutte palle perse per Tortona, con Delaney e Rodriguez che ne approfittano per riportare Milano sul +12. Gli uomini di Messina stringono le maglie in difesa, consci che è il momento decisivo della gara, e la Bertram non va oltre i 4 punti in 4 minuti. Le triple di Rodrigue e Datome fanno volare l’Olimpia Milano sul +18 a meno di cinque minuti dalla fine, mettendo in ghiaccio la gara. Melli stoppa Sanders, annullato dalla difesa meneghina, e Datome piazza la tripla del 73-52. Tortona comunque gioca fino all’ultimo, riuscendo a diminuire lo svantaggio. L’Olimpia Milano vince la sua ottava Coppa Italia, battuta 78-61 la Bertram Tortona, che esce tra gli applausi.

I MIGLIORI

Nel successo dell’Olimpia Milano sono decisive le prove di Mike Hall, Kyle Hines e Nicolò Melli che si sono rivelati fondamentali su entrambi i lati del campo, oltre alla mente di Sergio Rodriguez. Hall ha fatto un lavoro difensivo strepitoso sui piccoli di Tortona, inoltre ha messo a referto 12 punti con 5/8 al tiro, a lui si unisce Kyle Hines che va a 4 punti e 2 rimbalzi dalla doppia doppia (6pt 8 rb). Nick Melli è invece il miglior realizzatore dei suoi, infatti ha chiuso con 14 punti e 9 rimbalzi (premiato come miglior italiano del torneo). Per coach Ettore Messina si tratta della 9° Coppa Italia della sua carriera, la seconda da capo allenatore di Milano. Con questa vittoria Messina è a una sola gara da pareggiare Alberto Bucci come allenatore che ha vinto più gare di Coppa Italia in carriera (56 a 57). Nelle fila della Bertram, J.P. Macura è stato il migliore con 17 punti, seguito da Ariel Filloy con 12 punti (premiato come miglior sesto uomo della competizione). Malcolm Delaney è l’MVP della Frecciarossa Final Eight 2022.

