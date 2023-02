F8, Tortona-Trento, le pagelle: Christon e Grazulis i migliori, stecca Lockett

BERTRAM YACHTS DERTHONA TORTONA

S. Christon 7: Crea continuamente problemi alla difesa di Trento grazie alla sua abilità di giocare 1 contro 1. Nel primo tempo domina, nel secondo cala fisiologicamente ma rimane il migliore dei suoi nonché MVP con i suoi 19 punti.

L. Candi 5: Zero punti con un solo tiro e quattro falli in dodici minuti di impiego, la sua prestazione si può riassumere così.

R. Tavernelli 5,5: Poco più di dieci minuti in campo dove non lascia il segno.

A. Filloy 6,5: Cresce quando la partita sale d’intensità e con le due triple nel terzo quarto permette a Tortona di dare la svolta alla partita.

L. Severini 6,5: Molto utile in uscita dalla panchina, con energia su entrambi i lati del campo.

D. Harper 6: I quattro punti consecutivi nel terzo quarto aiutano la mini fuga di Tortona, per il resto non proprio protagonista.

M. Daum 6,5: In avvio è sicuramente il migliore dei suoi, tanto che 10 dei 12 punti totali arrivano nei primi venti minuti. Nel secondo tempo lascia il palcoscenico a Radosevic, ma senza sparire del tutto.

T. Cain 5,5: Partita complicata per l’ex Pesaro che non riesce mai a essere davvero incisivo.

L. Radosevic 7: Discorso contrario di quello fatto per Cain. Quando Christon ha rallentato ci ha pensato lui a prendere per mano i suoi.

JP Macura 5,5: 1/6 da tre punti da uno come lui non è un dato che può valere la sufficienza

All. M. Ramondino 6: Non senza soffrire i suoi avanzano alla semifinale dove ritroveranno Bologna. Contro Trento alcuni passaggi a vuoto sono stati perdonati, ma se vorrà ritornare in finale e battere di nuovo la Virtus servirà ben altra faccia.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

L. Conti 6,5: 8 punti in 3 minuti e una solida presenza anche nella metà campo difensiva. Partita più che sufficiente.

M. Spagnolo 6: Nonostante non abbia creato come al solito, è comunque riuscito a sporcare in positivo le statistiche e portare un buon contributo alla causa. L’infortunio nel finale non lascia presagire nulla di buono, speriamo però non sia nulla di grave.

T. Forray 5: Assieme a Crawford e Lockett è il peggiore dei suoi, mai davvero in partita.

D. Flaccadori 6,5: Con Grazulis è l’ultimo a mollare. Nel primo tempo ingaggia un duello a distanza con Christon a suon di uno contro uno chiusi con pregevoli canestri. Arriva alla fine con una comprensibile stanchezza che gli fa sbagliare qualche tiro importante.

M. Udom 6: Si accende nella ripresa, risultando importante nel tentativo di rimonta trentina.

A. Crawford 5: La palla rubata e il canestro del -2 a meno di 20″ dalla fine non lo salvano, la sua prova rimane comunque insufficiente perché per i restanti minuti in campo non si è praticamente mai visto.

M. Ladurner 6: Fa il suo lavoro, cercando di essere utile al meglio.

A. Grazulis 6,5: Dopo un primo tempo così così, con il fisiologico calo di Flaccadori prova a prendersi in mano la squadra nell’ultimo quarto, cercando di traghettarla verso il successo. Non bastano però i suoi 15 punti.

D. Atkins 5: Si ritrova contro un mastino come Cain che, nonostante non fosse in grande serata, riesce comunque a contenerlo molto bene senza farlo accendere.

T. Lockett 4,5: Si fa vedere a rimbalzo difensivo (4), ma per il resto nulla da salvare nella sua prestazione.

All. E. Molin 6: Bravo a non mollare dopo un brutto terzo quarto, anzi ha mantenuto la compostezza e guidato i suoi uomini verso una grande rimonta. Non aiutato da alcuni dei suoi USA completamente fuori partita, ha poco da recriminarsi.