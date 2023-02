F8, Venezia regge un tempo, poi Teodosic si accende e la Virtus va in semifinale

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 82-68 UMANA REYER VENEZIA

(20-22 / 14-14 / 21-12 / 27-20)

Squadre molto ispirate in avvio, con Hackett e Shengelia da una parte e Willis e Granger dall’altra che creano per sé stessi e i compagni. La Virtus prova ad alzare la pressione difensiva, ma concede troppo a rimbalzo offensivo, vanificando tutto il lavoro e regalando secondi tiri alla Reyer che rimane a contatto. Bramos e Belinelli si iscrivono alla partita segnando da oltre l’arco, i canestri di De Nicolao e Watt chiudono il primo quarto sul 20-22 Venezia.

Bologna continua a soffrire vicino a canestro e la Reyer ringrazia prima con Watt e poi con Tessitori, entrato molto bene dalla panchina facendosi valere su entrambi i lati del campo. Dopo aver subito un parziale di 0-8 a cavallo dei due quarti coach Scariolo ferma la partita. Belinelli scuote i suoi riportandoli a -2 con due triple consecutive, costringendo coach Spahija a prendere le dovute contromisure. Chiude forte il primo tempo la Reyer: Kendrick Ray ne fa 5 in fila, Willis torna a segnare da oltre l’arco e Granger non sbaglia il libero del tecnico fischiato a Scariolo. Provano a metterci una pezza Toko Shengelia e Weems, ma la Virtus è sotto 34-36 dopo 20 minuti.

I primi tre minuti del terzo quarto hanno un solo padrone: Milos Teodosic. Il play serbo ne fa 7 in un amen e la Virtus è avanti 41-36. L’emorragia offensiva della Reyer si interrompe dalla lunetta con l’1/2 di Jordan Parks dopo più di quattro minuti, mentre dall’altra parte il #44 continua a dettare legge. Bramos e Granger tengono in vita Venezia da oltre l’arco, con le due squadre che sono separate da un solo possesso. In chiusura Jordan Mickey è fondamentale sui due lati del campo: segnando 4 punti in fila e stoppando Bramos. Dopo 30 minuti Bologna avanti 55-48.

Prova a scuotersi Watt per la Reyer, ma le due triple consecutive di Belinelli permettono alla Virtus di scappare definitivamente sul +11 a cinque minuti dalla sirena. Parks tenta di tenere in vita Venezia, ma è show di Belinelli che ne fa altri 5 in fila e i suoi rimangono saldamente in testa. Alla fine il trio Teodosic-Belinelli-Shengelia si rivela decisivo per le V Nere che battono Venezia 82-68 e accedono alle semifinali.

TABELLINI

Bologna: Mannion 0; Belinelli 21; Pajola 3; Jaiteh 2; Lundberg 5; Shengelia 19; Hackett 13; Mickey 5; Weems 4; Teodosic 9; Camara 1: Abass 0. All. Sergio Scariolo

Venezia: Spissu 3; Tessitori 4; Parks 18; Ray 6; Bramos 6; Moraschini ne; De Nicolao 4; Granger 6; Chillo 0; Brooks ne; Willis 8; Watt 13. All. Neven Spahija

Qui i tabellini completi