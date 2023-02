F8, Virtus-Venezia le pagelle: Beli chirurgico, Teodosic e Shengelia bene, a Venezia non basta Parks

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

N. Mannion 5: Come i minuti giocati nel primo tempo dove è stato praticamente un fantasma.

M. Belinelli 8: Nel primo tempo tiene a contatto la Virtus risultando fondamentale su entrambi i lati del campo. Nell’ultimo periodo segna le tre triple della staffa a cinque minuti dalla fine. Una prestazione dedicata a chi lo definisce “bollito”.

A. Pajola 6: Come tanti suoi compagni subisce la pressione della Reyer all’inizio, ma poi cambia faccia e riesce a farsi valere nel secondo tempo in particolare nella metà campo difensiva.

M. Jaiteh 5,5: Poco presente in attacco e a rimbalzo. Nel primo tempo Venezia si costruisce molte seconde opportunità di tiro, mentre nel secondo Watt è bravo a giocarsi le sue chances vicino al ferro.

G. Lundberg 5,5: Non era al meglio e si è notato: poco dentro il vivo del gioco.

T. Shengelia 7,5: Nel primo tempo qualche volta è stato lento a recuperare in difesa, ma Willis lo ha perdonato praticamente sempre. In attacco, invece, ha fatto emergere la sua qualità sia fronte che spalle a canestro. Nella ripresa sistema al meglio la sua prestazione difensiva e continua a macinare in attacco. Con Teodosic e Belinelli è il migliore dei suoi.

D. Hackett 6,5: Contributo più importante all’inizio quando, nel momento di maggiore difficoltà della Virtus, fa valere la maggiore stazza fisica contro Spissu e De Nicolao lavorando spalle a canestro e segnando punti importanti.

J. Mickey 6: Quasi sempre in panchina nel primo tempo, viene più utilizzato da Scariolo nella ripresa rispondendo presente e portando il suo mattoncino alla causa.

K. Weems 6,5: Si mette in mostra più nella metà campo difensiva dove fa buona guardia sugli avversari e Scariolo infatti lo tiene in campo per 25 minuti.

M. Teodosic 7: Dopo un primo tempo dove ha studiato la situazione, è salito in cattedra nel terzo quarto dando il via all’allungo virtussino contribuendo, tra punti e assist, a tutti i primi 13 punti segnati dai bianconeri nel quarto.

A. Abass sv: Gioca 5′ più per rimettere in moto le gambe dopo l’infortunio.

G. Camara 6: Un punto solo, ma sette minuti di energia dove mette anche delle pezze al non eccellente lavoro di Jaiteh.

All. S. Scariolo 7: Nel primo tempo i suoi subiscono soprattutto vicino al ferro, concedendo sin troppe seconde opportunità alla Reyer che infatti chiude avanti i primi venti minuti. Sistema i suoi difensivamente nel secondo tempo e poi Teodosic, Belinelli e Shengelia fanno il resto.

UMANA REYER VENEZIA

M. Spissu 4,5: Hackett la mette sul fisico e lui prova a limitarlo come meglio può, senza troppo successo. Inoltre, i due falli in meno di 10 secondi nel primo quarto ne precludono l’utilizzo. Non riesce a entrare mai veramente in partita e i suoi punti sono mancati alla Reyer.

J. Parks 6,5: Il migliore dei suoi lungo tutti i 40 minuti, fondamentale all’inizio dove si è fatto valere a rimbalzo offensivo e anche l’ultimo ad arrendersi. Chiude con una doppia doppia da 18 punti e 10 rimbalzi.

K. Ray 6: Si prende con coraggio le sue responsabilità e dietro cerca di contenere gli esterni virtussini come meglio può. Come tutta la Reyer cala nel secondo tempo, ma per essere la sua prima con la casacca orogranata si merita la sufficienza.

M. Bramos 5,5: Si rende utile nel terzo quarto sbloccando i suoi dopo oltre 4 minuti di digiuno offensivo, ma alla fine dei conti nella sua partita ci sono più errori che cose positive.

A. De Nicolao 5,5: Nel primo tempo riesce a farsi valere anche contro Hackett, al contrario di Spissu. Anche lui soffre tanto però nei secondi venti minuti e non riesce più a dare il suo contributo.

J. Granger 5: Partita dai due volti. All’inizio propizia il primo mini allungo veneziano segnando e cercando di mettere in ritmo i compagni, ma dal terzo quarto in poi è completamente in balia di Teodosic e compagni che lo fanno uscire dalla gara senza appello.

M. Chillo 5: Dieci minuti dove sbaglia due conclusioni da tre punti e non riesce a essere incisivo.

D. Willis 5: Troppo impreciso al tiro dalla lunga distanza nonostante le conclusioni non siano forzate, anzi arrivino dopo una buona circolazione. Nel secondo tempo esce completamente dalla partita.

M. Watt 6: Non è stata in generale la sua miglior partita, ma alla fine il lungo da Goodyear fa il suo chiudendo con 13 punti e 6 rimbalzi.

A. Tessitori 5,5: La sua prova è più che sufficiente nel primo tempo, entrando dalla panchina con la voglia e l’energia giusta. Quanto di buono fatto vedere nei primi venti minuti però viene cancellato nella ripresa dove non è più lo stesso.

All. N. Spahija 5,5: Nel primo tempo ruota bene i suoi uomini, ma nella ripresa non è riuscito a limitare Belinelli e Teodosic e i suoi sono andati in confusione.