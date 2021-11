Fabriano: 5 giornate di squalifica per Dwayne Davis

Dwayne Davis è stato squalificato per 5 gare dal Giudice Sportivo Nazionale dopo i gravi episodi che lo hanno visto coinvolto al termine della gara disputata domenica 28 Novembre contro la Givova Scafati.

In data odierna è stato pubblicato un comunicato ufficiale che notifica la squalifica per aver “tenuto un comportamento gravemente offensivo, anche con gesti plateali, nei confronti degli arbitri e per aver sputato in pieno volto al 1° arbitro arbitro al momento dell’uscita dal campo di gioco a seguito dell’espulsione“.

Nel dettaglio la sanzione è compresa di 4 giornate di squalifica, 1 per il comportamento offensivo e 3 per lo sputo che ha colpito direttamente il 1° arbitro al volto, a cui è stata aggiunta una giornata tenuto conto dell’aggravante dell’aver agito per futili motivi.

Immediato l’intervento anche da parte della società, che attraverso un comunicato stampa sui propri canali aveva subito denunciato l’accaduto e promesso di prendere provvedimenti: