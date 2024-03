Ore decisamente movimentate a Faenza. I Raggisolaris hanno perso 83-89 contro Jesi. L’allenatore di casa, Alessandro Lotesoriese, ha contestato bruscamente l’arbitraggio nella conferenza stampa post partita. Ha parlato anche di lamentele verso gli organi competenti, di una squadra in fiducia e dell’obiettivo playoff. Peccato che, poche ore dopo lo sfogo, sia arrivato l’esonero da parte della società che ha deciso di richiamare in panchina Gigi Garelli.

Questo il contenuto dell’accesissima conferenza stampa di Lotesoriere.

La gestione dell’ultimo quarto da parte degli arbitri è stata abominevole. In queste settimane ci si gioca la stagione e non può esserci negli ultimi minuti un metro completamente diverso rispetto a prima. Nel finale loro erano sempre in lunetta, per avere noi dei tiri liberi doveva succedere qualcosa di molto pesante. Il mio è un grido d’allarme: le partite devono deciderle i giocatori con le loro qualità, non con inganni agli arbitri accentuando i contatti oppure gettando le spalle e la testa indietro, cose avvenute palesemente nell’ultima frazione. Questa sera è successa una cosa grave e bisogna trovare una soluzione, bastava studiare un po’ la partita per conoscere quali sono i movimenti di determinati giocatori. Siamo molto incazzati, ci faremo sentire con gli organi competenti, non può andare bene uno scempio come quello visto nell’ultimo quarto.