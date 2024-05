Tutta la FRUSTRAZIONE di Shabazz Napier in G1: non dà il 5 a Shields e si isola

Shabazz Napier come tutta Milano non ha certo giocato un’ottima Gara-1, ieri sera contro Trento al Mediolanum Forum. L’americano è stato uno di quelli che sono più mancati all’Olimpia Milano sconfitta in casa dai trentini all’ultimo tiro. Un inizio di postseason inaspettato che ha generato indubbiamente tanta frustrazione nei protagonisti, e Napier per primo.

La point guard a metà secondo quarto, con Trento in rimonta dopo un primo periodo condotto da Milano per 32-21, è uscita dal campo sostituita da Shavon Shields. Nell’uscire però Napier non ha dato il 5 né a Shields (che se l’è dato “da solo”) né a Ettore Messina. Non solo: si è andato ad isolare qualche metro lontano dalla panchina dell’EA7, all’altezza della tribuna stampa, seguendo il resto del quarto in piedi.

Solo all’inizio del terzo quarto, probabilmente dopo aver sbollito nell’intervallo, Shabazz Napier è tornato sul parquet. La sua partita si è conclusa con 14 punti e 3 assist.