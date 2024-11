Fanta-LBA: analisi dei match e consigli per l’8a giornata!

Il Fanta-LBA ritorna e siamo pronti a una full immersion di basket italiano nel weekend prima della sosta nazionali.

Giornata cruciale che potrebbe segnare il destino di Igor Milicic in panchina Napoli e di Marcelo Nicola a Scafati; intanto le teste di serie vogliono continuare nella loro corsa, mai come quest’anno i vertici della classifica sono teatro di grandi conflitti animati da più franchigie.

Ettore Messina deve scrollarsi di dosso la figuraccia infrasettimanale a Berlino e ha l’occasione per farlo a Cremona, che intanto ha già riposto piena fiducia in Payton Willis, autore di una prestazione ottima da 24 punti a referto nell’esordio contro Brescia. Milano è favorita ma non passeggerà: ai box oltre Shields e Nebo anche Tonut.

Bologna cerca due punti facili in casa contro Sassari, squadra in difficoltà in questo inizio stagione (2 su 5); occhi puntati su Tucker: il talento americano deve dare una volta a una stagione partita in sordina.

Trento è a punteggio pieno e ha l’occasione, non complicata, di trovare il suo ottavo successo consecutivo a Pistoia. Le fatiche del doppio impegno europeo prima o poi inizieranno a farsi sentire? Per ora, i pronostici sono i favore al team di Galbiati.

Napoli – Treviso e Scafati – Varese sono due super-match in ottica scontro salvezza: i partenopei sono in crisi profonda ma con il recupero di Pangos sembrano tutt’altra squadra; a Scafati è dura per chiunque, soprattutto dovendo far i conti con la voglia di riscatto dei gialloblè a seguito del tragico – 29 a Treviso settimana scorsa.

Entrambe le campane leggermente favorite.

Trieste – Trapani sarà la sfida più spettacolare e affascinante del weeekend: due neopromosse entrate a gamba tesa in LBA, conquistando lo status di big dopo appena sette match disputati. Si prospetta una sfida scintillante e a punteggio alto, con i siciliani leggermente favoriti.

Tortona – Brescia e Venezia – Reggiana sfide equilibratissime tra squadre sostanzialmente di alto livello: il fattore campo fa protendere il pronostico verso Tortona, mentre Venezia può soffrire l’assenza dei registi (sia Ennis che Fernandez out per infortunio, mentre Casarin non è al 100%).

FORMAZIONE: 2 – 2 – 1

PLAY/GUARD 1: Colbey ROSS (TRIESTE)

PLAY/GUARD 2: Kevin PANGOS (NAPOLI)

ALA 1: Anthony LAMB (TRENTO)

ALA 2: Elijah STEWART (SCAFATI)

CENTRO 1: Mfiondu KABENGELE (Venezia)

Panchina: Matteo LIBRIZZI (6o uomo), Marco MOLLURA, Rei PULLAZI, Toto FORRAY, Giovanni VERONESI

Coach: IGOR MILICIC

Buon divertimento con il FantaLBA!

