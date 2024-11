Brindisi, punizione a Byron Allen per i gesti “disarmanti” nei confronti dei tifosi

La Valtur Brindisi non sta decisamente giocando il campionato di Serie A2 che ci si aspettava. Retrocessa la scorsa stagione nella serie cadetta, la squadra pugliese dopo 11 partite è terzultima con sole 3 vittorie. Dopo aver vinto in casa contro Udine, ieri è arrivata una sconfitta sul campo dell’Urania Milano: 74-63. Al termine del match, tutta la squadra ha avuto un confronto con i tifosi presenti, tutta tranne Byron Allen (8 punti e 3/14 al tiro), rimasto invece in disparte.

Dopo la doccia, Allen si è fermato a parlare con un amico, ignorando i tifosi ancora presenti al palazzetto che invece gli chiedevano un confronto diretto. A quel punto l’atleta americano avrebbe rivolto nei confronti dei sostenitori brindisini dei gesti irriguardosi e il presidente Nando Marino è dovuto intervenire per calmare gli animi.

A denunciare l’accaduto era stata in giornata la Curva Sud Brindisi Basket sui social: “Non è accettabile che un tesserato della propria squadra rivolga gesti espliciti e di una bassezza disarmante nei confronti di chi, spende tempo e denaro per seguirli costantemente lungo tutto il territorio italiano”.

Brindisi ha quindi annunciato di avere punito l’americano con una sanzione disciplinare per la reazione avuta nei confronti dei tifosi presenti in trasferta a Milano, “del tutto contrario ai valori” del club.

Si legge nel comunicato:

La società Valtur Brindisi, a seguito dei fatti accaduti nell’immediato post partita di Urania Milano-Brindisi, comunica di aver emesso un provvedimento disciplinare nei confronti dell’atleta Bryon Allen.

La società contesta al giocatore l’atteggiamento di reazione avuto nei confronti dei numerosi tifosi presenti all’Allianz Cloud di Milano, del tutto contrario ai valori che hanno sempre contraddistinto il club e la tifoseria, uniti dalla grande passione e rispetto dentro e fuori dal campo, nelle vittorie quanto nelle sconfitte.

Accettando le scuse dell’atleta, si confida che tutte le parti in causa convergano unite per il bene della prima squadra.