EA7 Milano, piove sul bagnato: quanto staranno fuori Nebo e Tonut?

La situazione in casa Olimpia EA7 Milano a livello di infortuni è sempre complessa e oggi abbiamo appreso che sia Josh Nebo sia Stefano Tonut ne avranno per un po’.

Partiamo dalla situazione più grave, ovvero quella di Josh Nebo, il quale ha sostanzialmente finito il 2024 poiché la sua situazione verrà rivalutata tra un mesetto e poi deve riprendere il ritmo partita, che non è semplice ritrovare:

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che Josh Nebo, come da programma, è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno confermato la presenza di una lesione tendinea all’arto superiore destro. Il trattamento riabilitativo proseguirà per un periodo di 3/4 settimane, al termine del quale saranno stabiliti i tempi effettivi di ritorno all’attività.

La situazione relativa all’italiano invece è più semplice perché è un semplice risentimento al ginocchio destro, che di solito passa nel giro di pochi giorni. Questo vuol dire che stasera non potrà giocare contro il Partizan Belgrado e forse non sarà disponibile nemmeno lunedì sera a Cremona ma crediamo che giovedì prossimo sarà abile e arruolabile per la gara casalinga contro il Maccabi Tel-Aviv.

