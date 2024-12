Fanta-LBA, Christmas Time: analisi e consigli per la 12esima giornata!

Palazzetti addobbati a festa e players pronti a dare spettacolo: tutto apparecchiato per il dodicesimo turno di Fanta-Lba!

Valerio Antonini vola sulle ali dell’entusiasmo e ha già annunciato un regalo speciale per i tifosi Shark. Intanto, però, c’è la prova di maturità al Forum di Assago per la sfida più affascinante di giornata. Trapani ha decretato la prima caduta stagionale della corazzata Trento in un match rocambolesco e spettacolare mentre Milano ha lasciato per strada altri due punti a Varese, scivolando in nona posizione e a rischio per un piazzamento nelle final8 di Coppa Italia. Repesa &co. non hanno alcuna voglia di fermarsi e sono pronti a sfidare con sfacciataggine i 12 di Ettore Messina. Il pronostico di giornata è vittoria degli Shark: forma fisica smagliante e tanta leggerezza di testa per far sì che si realizzi il colpaccio!

Il derby campano Napoli – Scafati è senza dubbio un match da non perdere! Il presidente Grassi è letteralmente scatenato firmando i ritorni romantici dei due eroi della scorsa stagione Jacob Pullen e Tomislav Zubcic, una sorta di gesto di scuse nei confronti della tifoseria per la gestione scellerata perpetrata da inizio stagione che ha portato al disastro delle 0 vittorie e 11 sconfitte attuali. Scafati non è rimasta a guardare e ha firmato Sacar Anim, ottima combo americana già visto a Reggio nel 2022/23. Il pronostico tende leggermente a favore di Scafati, ma occhio all’effetto Palabarbuto.

C’è una terza affascinante sfida all’orizzonte: Trento ospita al PalaDolomiti la Virtus Bologna, in difficoltà fisica e di risultati come testimonia la caduta casalinga con Trieste nello scorso turno. Trento favorita.

Non vuole fermarsi coach Priftis, in scia di vittorie da ben 5 giornate. Arriva a Reggio l’imprevedibile Varese di Mandole, a quota 6 punti (4 dei quali conquistati contro Milano e Bologna). I padroni di casa sono nettamente favoriti.

Pistoia – Tortona terreno scivoloso? Il pronostico è per il team di De Raffaele, ma i toscani tra le mura casalinghe hanno sempre battagliato e cercano una vittoria per regalarsi un Natale sereno.

Non dovrebbe sudare sette camicie Trieste per battere in casa la Vanoli Cremona. Recuperato Ross, non ancora Brown. In ogni caso è sconsigliato prendere sotto gamba il match: Cavina e i suoi sanno restare in partita.

Apertissime Sassari – Treviso e Venezia – Brescia. I sardi sembravano aver trovato la quadra ma la sconfitta casalinga con Reggio ha frenato l’entusiasmo; Treviso è tra le squadre più in forma del momento, reduce da cinque vittorie consecutive che oltre a scacciare i fantasmi della lotta salvezza l’hanno proiettata verso le final 8 di Coppa. Venezia ha perso le ultime due partite ed è ferma a quota 8, risultati deludenti se parametrati alle ambizioni del club di inizio anno; Brescia è la seconda forza del campionato, a pari punti con Trapani e a distanza di una vittoria da Trento, vorrà sicuramente provare a regalarsi un Natale da primatista. Pronostico pro-Treviso e Brescia.

FORMAZIONE FANTA – LBA

Coach: Dimitris Priftis

PLAY/GUARD 1: Tommy Kuhse

PLAY/GUARD 2: Colbey Ross (C)

ALA 1: Anthony Lamb

ALA 2: Osvaldas Olisevicius

CENTRO: Momo Faye

Panchina: Robinson, Veronesi, Treier, Della Rosa, Mollura.

Buon fanta-LBA e buon Natale a tutti!

