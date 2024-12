Il Fenerbahce INFASTIDITO dal rinvio della partita col Paris: “Precedente PREOCCUPANTE”

Il Fenerbahce non ha preso benissimo la scelta dell’EuroLega di rimandare la gara con il Paris Basket:

“Come annunciato ieri dall’EuroLeague, la partita tra il Paris Basketball e il Fenerbahce Beko è stata rinviata a causa di problemi legati alla pandemia della squadra di casa, che ha portato ad avere meno di otto giocatori disponibili.

La nostra squadra, il Fenerbahce Beko, uno dei più importanti stakeholder dell’EuroLeague, condivide sempre la mission di questa organizzazione di “essere la rappresentante di più alto livello della pallacanestro europea” e prende tutte le misure di conseguenza.

Tuttavia, ci dispiace affermare che la situazione vissuta ieri non si addice alla serietà e al livello di questa organizzazione.

Se da un lato l’EuroLeague offre agli appassionati di pallacanestro le partite e il livello di competizione più speciale d’Europa, dall’altro, a causa delle sue condizioni, offre una maratona molto impegnativa alle squadre partecipanti e richiede la creazione di organizzazioni che siano responsabili di soddisfare i suoi requisiti.

L’elevato numero di partite giocate durante la stagione, considerando le settimane a doppio turno e i campionati locali, spinge le squadre a partire con squadre numerose e a far fronte alle difficoltà di bilancio.

A causa di tutti questi requisiti, le squadre dell’EuroLeague devono partire rispettando i budget stabiliti nel quadro del regolamento; sono obbligate a creare roster ampi e, allo stesso tempo, a creare organizzazioni infrastrutturali forti – soprattutto in caso di emergenza – che possano ricevere supporto.

Le sfide della pandemia COVID-19 hanno già reso necessario il rinvio delle partite, una decisione concordata da tutte le squadre dell’EuroLeague. Tuttavia, l’avviso tardivo di questo rinvio, a poche ore dalla partita, non è coerente con gli standard che sosteniamo per l’EuroLeague.

Prevedendo situazioni simili che potrebbero nuocere gravemente alla serietà dell’organizzazione dell’EuroLeague, è uno dei doveri primari della direzione dell’EuroLeague prendere le misure necessarie per garantire la continuità delle partite all’inizio della stagione e mettere in atto tutte le sanzioni necessarie, soprattutto per garantire che le squadre possano fornire il necessario supporto ai giocatori da parte delle infrastrutture in caso di emergenza, all’inizio della stagione.

Ci rammarichiamo della situazione in cui si trova il Paris Basketball e auguriamo una pronta guarigione a tutte le persone colpite dall’epidemia. Tuttavia, la nostra squadra, il Fenerbahce Beko, ha continuato a lottare senza scuse nonostante le assenze per malattia e infortunio in molte partite dall’inizio della stagione.

Per questa partita ci siamo trovati in una situazione simile, viaggiando da Barcellona a Parigi dopo un lungo viaggio a seguito della prima partita della settimana del doppio turno.

Uno degli aspetti più preoccupanti di questa situazione è l’impatto sui nostri tifosi. Centinaia di tifosi del Fenerbahce hanno viaggiato da città e paesi vicini per assistere alla partita all’Adidas Arena.

La loro dedizione rende il rinvio ancora più deludente e inaccettabile. Inoltre, questa decisione crea un precedente preoccupante che apre la porta a potenziali abusi in futuro.

Il Fenerbahce Beko è tornato a Istanbul e continuerà ad allenarsi per preparare le prossime partite”.

