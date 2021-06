Non solo Polonara, il Fenerbahçe punta anche un altro azzurro

Sono giornate caldissime per il mercato del Fenerbahçe, che in estate cambierà molto dopo una stagione non brillantissima. Ufficiale nelle scorse ore il rinnovo di Dyshawn Pierre, i gialloblu hanno tra i propri obiettivi Pierria Henry e Achille Polonara del Baskonia. Per l’azzurro qualche giorno fa la trattativa sembrava ormai alle battute finali, ma lui ha voluto smentire.

Polonara non è però l’unico italiano nel mirino del Fenerbahçe: Simone Fontecchio, fresco campione di Germania con l’Alba Berlino, sarebbe nelle mire del club. L’ex Milano e Reggio Emilia ha però un contratto con i tedeschi anche nella prossima stagione e per liberarlo servirà un buyout. Per ora le richieste dell’Alba sarebbero troppo alte, secondo fonti turche, ma il discorso potrebbe riaprirsi nei prossimi giorni.

Fontecchio è reduce da una prima stagione in Germania molto positiva: 10.6 punti di media in Eurolega e 11.9 in campionato.

